Al via Olbia21, ecco il programma della mezza maratona

Dopo il successo della Straolbia il 5 maggio si terrà la Olbia21.

Forti del risultato raggiunto lo scorso anno con la Straolbia, per l’edizione 2024 la Podistica Amatori Olbia organizza Olbia21, la mezza maratona della città di Olbia. La manifestazione si terrà domenica 5 maggio, organizzata in collaborazione con MG Sport e il suo brand Followyourpassion, organizzatore storico della mezza maratona di Chia, con il quale sono state messe le basi per fare sinergia con una combinata tra la Olbia21 e la mezza maratona da loro organizzata nel sud Sardegna a Chia.

La giornata, dedicata interamente allo sport, prevede le seguenti gare: MEZZA MARATONA – GARA COMPETITIVA 21,097 Km; 10 KM COMPETITIVA. STRAOLBIA – STRACITTADINA NON COMPETITIVA DI 5 KM: Family Run/walk adatto a tutti.

Le iscrizioni.

Le Iscrizioni alle gare competitive devono essere effettuate on-line sul sito www.olbia21.it, alla sezione iscrizioni, entro il 29 Aprile 2024, mentre per la gara non competitiva, oltre all’iscrizione online, sarà possibile effettuare l’iscrizione nelle giornate del 4 maggio dalle 11:30 alle 20:00 e del 5 maggio dalle 8:00 alle ore 09,30 presso il punto di partenza e arrivo (Piazza Crispi), dove sarà allestita la segreteria.

Il programma.

Sabato 4 maggio: 11:30 – 20:00 Piazza Crispi (Segreteria Organizzativa):Ritiro pettorali e pacco gara. Iscrizioni StraOlbia 5km.

Domenica 5 maggio: 8:00 – 9:30 Piazza Crispi (Segreteria Organizzativa):Ritiro pettorali e pacco gara. Iscrizioni StraOlbia 5km. 8:00 – 8:45: Deposito sacche; 9:55: Chiusura cancelli di partenza; 10:00: Partenza gare competitive mezza maratona e 10 km; 10:10: Partenza gara non competitiva StraOlbia 5 km; 13:00 Piazza Crispi: Premiazioni

Eventi collaterali.

Oltre alle gare, la manifestazione comprende una serie di iniziative collaterali lungo tutto il percorso, rivolte ai partecipanti così come agli spettatori, grandi e piccoli, atleti e non:

Piazza Crispi: Riscaldamento a cura di Daniele Perra e Scuola di danza Black Swan

Piazza fronte Comune: Il Volo, esposizione di Prodotti Tipici sardi a cura dell’Associazione “Tesori della Civetta”

Piazza R. Margherita: Dj set con DJ FASO

Via dei Lidi: esibizione di danza acrobatica di Arianna Canopoli con musica di Simo e Sere Twins e saluto ai partecipanti da parte del Circolo Canottieri Olbia e Lega Navale

Parco Fausto Noce: Eventi sportivi in collaborazione con Decathlon e la partecipazione della Scuole di Basket Santa Croce e Virtus, Footvolley Gallura, le Società di Atletica di Olbia, Tennis Club Terranova, Pallavolo Olbia

Pozzo Sacro: Terzo Tempo band con la partecipazione di De.Mo. Car

Pittulongu: Dj set

L’obiettivo principale dell’iniziativa è dare risalto allo sport a tutto tondo ma anche all’intero territorio, regalando ai partecipanti, e non solo, delle bellezze naturalistiche uniche al mondo, come le spiagge dai colori verde smeraldo che contraddistinguono la Gallura e la Costa Smeralda!! Il clima e i comodi voli diretti da numerose città italiane ed internazionali hanno consentito la partecipazione di atleti provenienti da 34 città italiane e da ben 9 paesi.

“Siamo riusciti, con l’aiuto di tutti i partners istituzionali e privati a creare un evento in grado di attrarre importanti flussi di persone interessate non solo ad affrontare una sfida sportiva ma anche un’indimenticabile vacanza nel nostro territorio” commenta Sandra Deiana, Presidente della Podistica Amatori Olbia.Un ringraziamento va ai nostri partners istituzionali FIDAL Sardegna e di progetto, Comune di Olbia: Il Sindaco Settimo Nizzi, l’Assessore allo Sport Elena Casu, l’Assessore al Turismo e ai Grandi Eventi Marco Balata. Ringraziamo sentitamente la Regione Sardegna, nello specifico Giuseppe Fasolino, Assessore al bilancio nella passata legislatura e attualmente consigliere regionale, e Angelo Cocciu, anch’egli consigliere regionale.

Ringraziamo inoltre i nostri Main Sponsors: Banco di Sardegna, Boomerang Yachting, Business Consulting, Banca Mediolanum, BSC Boat Service and Car, Compagnia Portuale Olbia, Ga.be Solutions, Ristorante Da Paolo, Grimaldi Lines, Cerba HeathCare Italia, RS4 Costruzioni S.r.l. Tecno DeMA, i nostri Partner Tecnici, Acqua Smeraldina, Cisalfa Legea e ProAction e gli sponsor Premi e Pacchi Gara: Kara Sardegna – Cortesa, Farmacia Chiari, Antica Apicoltura Gallurese, La Concordia, Corona Ruia, Da Alessandro – carni d’autore e Olbia Neon infine i nostri Media e Foto Partners Quando ci Gira, Olbia Radio Web e GRM foto.

Ulteriore importante obiettivo della Podistica Amatori Olbia è quello di educare allo sport all’aria aperta tutte le fasce di età, soprattutto quelle più giovani, con un occhio sempre attento alla sostenibilità sociale, rendendo l’evento inclusivo anche con partecipanti con disabilità grazie alla partecipazione del Team Keep-it, ed ambientale, con un evento il più possibile “plastic free” grazie al supporto di partner che fanno della sostenibilità la loro mission e che, di anno in anno, portano avanti sempre più iniziative sostenibili: keep-it Green (marchio Geasar) e Eco-tessile (riciclo scarpe usate per piste di atletica).

Inoltre, in collaborazione con l’Assessorato allo Sport, si intende avviare un processo virtuoso di sinergia con l’ambiente scolastico, attraverso il “Concorso di idee” destinato agli studenti del Liceo Artistico “Fabrizio de Andrè” che, valendosi della loro fantasia, hanno creato il Logo, lo Slogan e il Backdrop di Olbia21, elementi che diventeranno nel tempo identificativi di un evento molto importante per la città, nonché riconoscibile da tutti.