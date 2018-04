Sarà Giovanna Maria Piga.

Il sindaco del comune di Arzachena, Roberto Ragnedda, ha nominato la dottoressa Giovanna Maria Piga nuovo segretario comunale con decorrenza dallo scorso 16 aprile. La dottoressa Piga è segretario generale di classe A (può assumere incarichi in comuni sino a 250 mila abitanti, in province e comuni capoluoghi di provincia) e, in precedenza, ha lavorato per 5 anni a Porto Torres e alla comunità montana N.2. Negli ultimi due anni ha ricoperto le sedi convenzionate di Aglientu, Uri, Trinità d’Agultu e Bortigiadas.

“Fin dal nostro insediamento abbiamo sottolineato l’importanza di avere a tempo pieno una figura così centrale per le tutte le attività gestionali e amministrative del nostro comune – dichiara il primo cittadino -. Rinnovando la mie piena fiducia, auguro a nome di tutta l’Amministrazione un buon lavoro alla dottoressa Giovanna Maria Piga”.

“Il Comune di Arzachena ha un’importante struttura amministrativa che richiede forte impegno e dedizione per una corretta gestione – dice la dottoressa Piga – Mi auguro di portare avanti questo ruolo trasmettendo maggiore fiducia e serenità a tutto il personale”.

Tra gli incarichi assegnati dal sindaco alla dottoressa Piga rientrano, tra gli altri, la direzione del servizio polizia locale relativamente alle funzioni amministrative di gestione; la partecipazione alle sedute di organi diversi dalla giunta e dal consiglio, quali commissioni consiliari, conferenza capigruppo, Unione dei Comuni Gallura; la presidenza del comitato dei settori; la definizione di eventuali conflitti di attribuzione e di competenza tra servizi e la presidenza della struttura tecnica permanente per la misurazione delle performance. Inoltre è responsabile della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico e, attualmente, è presidente dell’ufficio procedimenti disciplinari il cui incarico è in fase di definizione.

(Visited 185 times, 185 visits today)