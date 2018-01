Le richieste vanno presentate entro il 16 febbraio.

Sono state previste agevolazioni tariffarie per famiglie che, nel corso del 2017, hanno acquistato più abbonamenti mensili o annuali per i propri figli minorenni, prevedendo uno sconto del 20% per l’acquisto del secondo abbonamento e la gratuità dal terzo in poi.

Possono accedere al rimborso coloro che, per lo stesso nucleo familiare, hanno acquistato due o più abbonamenti per studenti di età inferiore ai 18 anni relativi ai mesi di novembre e dicembre 2017, e annuali per l’anno scolastico 2017/2018.

Tutti coloro che hanno i requisiti indicati possono presentare richiesta di rimborso entro il 16 febbraio 2018 presso l’ufficio cassa dell’Aspo in Via Indonesia n.9.