Le speranze dell’assessore regionale ai Trasporti Careddu per il 2018.

“Da assessore regionale ai Trasporti – spiega Carlo Careddu, esponente gallurese della Giunta regionale – auguro ai Sardi (anche quelli d’adozione) che il lavoro in corso si concretizzi e che si creino così le condizioni per viaggiare, per potere varcare i confini dell’Isola ma senza mai dimenticarla e per farvi sempre ritorno. Sì, perché la Sardegna ha bisogno dei sardi, della loro caparbietà, del loro ardimento, della loro proverbiale intelligenza e creatività e, soprattutto, del loro amore viscerale per questa straordinaria Madre terra. In fondo l’augurio è anche per la classe politica (e dunque anche a me!), perché sia sempre all’altezza del gravoso compito, perché sappia portare sulle sue spalle questo enorme carico di responsabilità con la massima fedeltà ai sardi, con la dedizione e la competenza che meritano, e con uno sguardo sempre attento ai più deboli, a chi soffre, ai disoccupati e ai più poveri, agli anziani e ai disabili, e alle nuove generazioni il sole di domani. A nos bidere semper sanos et sardos!”.