Budoni, disposta una perizia sull’incidente mortale dell’estate scorsa

Un turista emiliano perse la vita.

Lo scorso agosto un turista emiliano perse la vita in un incidente a Budoni, mentre in sella ad un ciclomotore con la moglie stava raggiungendo Olbia per prendere il traghetto e fare rientro a casa. All’altezza del bivio per Budoni, lo scooter venne tamponato da un’Alfa 166 condotta da A.S., che in seguito era stato denunciato per omicidio stradale.

Ora il gip, accogliendo la richiesta del difensore, ha disposto che venga fatta una perizia, e che venga fatta in sede di incidente probatorio. Alla prossima udienza, dunque, fissata per il mese di maggio, il perito avrà il compito di illustrare davanti al gip e alle parti in causa i risultati dei suoi accertamenti.