I possibili candidati del Pd per le elezioni del 4 marzo.

Si stringono i nomi intorno ai papabili candidati per il voto delle elezioni politiche del 4 marzo. Anche se per vedere i nomi scritti nero su bianco bisognerà aspettare il prossimo 29 gennaio alle ore 20, termine per la presentazione delle liste, dal Partito democratico filtrano le prime indiscrezioni sui candidati, che appaiono sicuri in Sardegna e in Gallura.

Nei due collegi proporzionali della Camera, ad esempio, uno per il sud Sardegna e uno per il nord Sardegna, i capolista dovrebbe essere la deputata uscente Romina Mura e il consigliere regionale Gavino Manca. Nel collegio plurinominale unico del Senato dovrebbe esserci il segretario regionale del partito, il senatore uscente Giuseppe Luigi Cucca.

Per quanto riguarda il maggioritario, per Olbia e la Gallura in pole ci sono l’onorevole Giampiero Scanu, l’assessore regionale ai Trasporti Carlo Careddu e il consigliere regionale Giuseppe Meloni. Nell’uninominale del Senato per il nord Sardegna sembra scontata la partecipazione di Silvio Lai.