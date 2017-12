Proseguono i controlli della Guardia di finanza contro lo spaccio di droga

I controlli durante il periodo festivo.

Nell’ambito delle attivita’ di controllo del territorio, con particolare indirizzo al contrasto allo spaccio e alla diffusione delle sostanze stupefacenti, nelle ultime ore la Guardia di finanza di Cagliari, con lo specifico impiego delle unita’ cinofile, hanno portato a termine nel territorio della provincia undici distinti interventi.

In piu’ zone della citta’, ritrovo abituale di persone – come ad esempio il quartiere della marina, piazza Matteotti, piazza Giovanni XXIII – e lungo le principali arterie stradali, i finanzieri hanno proceduto al sequestro di circa 54 grammi di stupefacente (fra hashish, marijuana cocaina e metanfetamina) segnalando alla locale prefettura, per illecita detenzione, 9 giovani italiani.

Sono stati invece denunciati a piede libero per spaccio, una giovane di vallermosa, trovata in possesso di circa 45 grammi e 435 semi di marijuana (in parte occultata sulla persona ed in parte rinvenuta a seguito perquisizione domiciliare) ed un ventiquattrenne cagliaritano, sorpreso con un quantitativo di 13 grammi della suddetta sostanza stupefacente.