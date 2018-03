Piogge e maestrale in Gallura.

La serata di oggi proseguirà con il cielo molto nuvoloso. Previste delle precipitazioni a carattere di rovescio o temporale con cumulati deboli che non supereranno i 100 mm in sei ore. I venti in Gallura saranno moderati da Sud-Ovest con rinforzi lungo le coste esposte. I mari molto mossi.

La giornata di domani 12 marzo 2018 sarà caratterizzata da un cielo molto nuvoloso con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale sul settore occidentale. Attenuazione dei fenomeni in serata. Le temperature minime saranno in calo, mentre le massime pressoché stazionarie. I venti saranno moderati da Ovest Sud-Ovest con rinforzi lungo le coste esposte, subentrerà dalla mattina presto il maestrale fino a 31 km/h. I mari molto mossi o agitati.

