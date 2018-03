Primo viaggio a Roma da parlamentari della Gallura per Marino e Bogo

Le prime impressioni dei parlamentari Marino e Bogo Deledda.

I due neo parlamentari della Gallura del Movimento 5 Stelle Nardo Marino e Vittoria Bogo Deledda (nella foto alla partenza dall’Aeroporto Costa Smeralda), eletti rispettivamente nei collegi uninominali di Camera e Senato, si sono recati ieri a Roma per partecipare all‘incontro con il capo politico pentastellato Luigi Di Maio. Con loro gli altri 14 eletti del Movimento in Sardegna che, all’Hotel Parco dei Principi, si sono ritrovati con i colleghi di ogni parte d’Italia per un primo contatto con lo staff.

Nelle parole di Nardo Marino c’è vera emozione: “Bellissime sensazioni. Il Movimento ha triplicato il numero di parlamentari. Far parte di un gruppo così numeroso è fonte di forza, consapevolezza del ruolo e responsabilità”.

Un pomeriggio intenso. “La riunione si è svolta dalle 13 alle 18 circa. Davvero molto stimolante”. Vittoria Bogo Deledda conferma le impressioni: “Ho provato una grande energia. Una giornata motivante che mi ha dispensato serenità. Un’esperienza che mi ha dato più di quanto mi aspettassi. Certi momenti devi viverli. Descriverli è impossibile”.

Una splendida giornata di sole ha accompagnato Marino e Bogo Deledda in questo loro primo viaggio nella Capitale da parlamentari. La Corte d’Appello di Cagliari ha già convalidato la loro elezione. La prima seduta del nuovo Parlamento è programmata per il 23 marzo.

