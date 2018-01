Panico da meningite e boom di pazienti in ospedale per l’influenza

A Sassari il pronto soccorso preso d’assalto per i sintomi influenzali.

A pochi giorni dal caso meningite che ha riguardato una studentessa di Cagliari, altre due persone sono state colpite dal temibile batterio. Al San Francesco di Nuoro è stato ricoverato un 50enne disabile e nelle ore successive anche la sua badante, di sette anni più giovane. Diagnosi identica per i due: meningite batterica da meningococco B. Come afferma all’Ansa il primario del reparto malattie infettive Mario Usala, tutte le persone entrate in contatto con i ricoverati sono sotto sorvegliaza sanitaria.

Sul fronte influenza, invece, c’è da segnalare il gran lavoro dei medici del pronto soccorso dell’ospadale Santissima Annunziata di Sassari. Durante le festività i ricoveri sono stati superiori alla media annuale, segno che si sta raggiungendo il picco di contagio. Per non intasare i già affollati pronto soccorso, i medici consigliano di farsi visitare dal proprio medico di famiglia. Sarà lui a valutare se è il caso di stare a casa o, nei casi più gravi, di procedere al ricovero.