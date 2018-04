Il guardrail è stato realizzato con gli introiti della tassa di sbarco.

Sono terminati i lavori per l’installazione di nuovi guardrail in legno e acciaio lungo il ponte di Rachela, in località Cala Chiesa, a La Maddalena. Ad annunciarlo il consigliere delegato alla Viabilità Gianni Nieddu.

Sono stati posati 84 metri di guardrail in acciaio corten, materiale estremamente resistente alla corrosione degli agenti atmosferici. I guardrail sono stati rivestiti in legno per garantire un’estetica migliore e in linea con le moderne tendenze architettoniche.

L’ intervento si è reso necessario in quanto, da molti anni, non era stato fatto più nessun tipo di manutenzione ed il ponte era diventato pericoloso. Il progetto è stato realizzato grazie agli introiti della tassa di sbarco.

(Visited 24 times, 24 visits today)