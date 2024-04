Melissa Satta dimentica Berrettini, pizzicata con Beretta in Spagna

Melissa Satta è stata vista con l’ex di Giulia De Lellis.

Melissa Satta ha dimenticato Matteo Berrettini ed è stata pizzicata con un altro uomo. Le foto dell’ex Velina e Carlo Beretta insieme a Madrid stanno circolando online, catturate dai paparazzi durante un weekend nella capitale spagnola.

I gossip che vedono la shogirl con l’ex di Giulia De Lellis hanno suscitato molta ilarità per il fatto che il cognome Beretta è assonante a Berrettini. Carlo Beretta è un imprenditore che fa parte della famiglia che produce armi che portano lo stesso cognome. Ha 27 anni, un anno più giovane del tennista e ha frequentato tantissime donne di spettacolo, tra cui appunto la De Lellis, che attualmente ha trovato un nuovo amore.

La vacanza insieme paparazzata da Chi.

L’ex volto noto della televisione italiana e l’ex compagno di Giulia De Lellis sono stati sorpresi in varie occasioni durante il loro soggiorno, alimentando così le speculazioni dei tabloid. Satta e Beretta hanno soggiornato al Four Seasons e hanno trascorso del tempo in coppia, lontani dagli amici, concedendosi un lungo pranzo sulla terrazza dell’hotel, durante il quale sembra abbiano avuto conversazioni approfondite sulla loro vita. Entrambi attualmente single dopo le loro precedenti relazioni, sembrano aver trovato conforto l’uno nell’altro.

Sono stati fotografati anche in compagnia di amici, sia in aeroporto a Milano prima della partenza che a Madrid, mentre passeggiavano, scattavano selfie e conversavano animatamente. Questi momenti hanno scatenato le voci sul possibile inizio di una nuova relazione, ma al momento non è possibile confermare nulla in merito alla natura del loro legame. Si vocifera che Satta cerchi un po’ di tranquillità dopo le sue esperienze sentimentali passate, mentre Beretta sembra essere alla ricerca di una nuova direzione nella sua vita dopo la fine della sua relazione con De Lellis. Tuttavia, al di là delle speculazioni, il vero legame tra i due rimane un mistero.

