Davanti al magistrato, nell’interrogatorio di garanzia, aveva sostenuto di non c’entrarci niente con quella rapina. Il giudice, peró, non si era convinto e aveva confermato la misura cautelare in carcere. Misura scattata a conclusione di una lunga indagine condotta dai carabinieri, che aveva portato ad arrestare tutti i componenti della presunta banda, che aveva svaligiato l’ufficio postale di Vaccileddi, lo scorso 4 dicembre, di 40mila euro.

Ma il suo avvocato, Giampaolo Murrighile, non si è arreso e ha presentato l’istanza al Tribunale del Riesame. E così Carlo Gusinu, 34 anni di Padru, è stato rilasciato. Secondo la difesa Gusinu si trovava, ovviamente, nei posti dove le telecamere lo avevano ripreso, vicino all’ufficio postale, ma, era lì, per un altro motivo. Cioè con la rapina non c’entrava niente.

