In Consiglio comunale il caso di Olbia.it.

Sarà chiamato a decidere sul caso della testata online Olbia.it, estremessa dalla mailing list per ricevere le comunicazioni ufficiali dell’amministrazione Nizzi. Domani pomeriggio il Consiglio comunale di Olbia deciderà se reinserire l’indirizzo di posta elettronica della redazione nell’elenco approvato per l’invio dei comunicati stampa.

Ma quello di domani, secondo l’Associazione Stampa Sarda e l’Ordine dei Giornalisti della Sardegna, sarà un Consiglio importante anche per un altro motivo. “Si discuterà se restituire spazio e dignità alla libertà di informazione oppure se negarli – scrivono le istituzioni della categoria professionale -. In una città che di recente ha assistito all’inaccettabile perquisizione nella redazione della Nuova Sardegna e da tempo vive il doloroso declino della tv Cinquestelle Sardegna, squilla a tutto volume un nuovo allarme per i professionisti dell’informazione e più in generale per l’opinione pubblica”.

L’associazione sindacale e Ordine dei giornalisti, inoltre, stanno organizzando, per i prossimi giorni, un incontro pubblico nel quale “i giornalisti galluresi e tutti i cittadini che amano la libertà di informazione saranno chiamati a confrontarsi in un’assemblea pubblica su queste e altre emergenze”.

