L’augurio del sindaco di Olbia Nizzi.

Soddisfatto dell’anno che si sta per chiudere il sindaco di Olbia Settimo Nizzi: “Credo che sia stato un buon anno – spiega al nostro giornale il primo cittadino – e per l’anno che arriva auguro alla città che il buon Dio la protegga sempre dalla possibilità di danni ambientali e che una volta per tutte chi ha titolarità per assumere determinazioni faccia le cose ben fatte”.

Il riferimento è alla guerra per il piano di mitigazione del rischio idraulico, meglio noto come piano Mancini che la Regione vorrebbe portare avanti, ma che l’amministrazione guidata da Nizzi giudica inappropriato e addirittura pericoloso perchè prevede la creazioni di vasche di contenimento dell’acqua troppo vicino all’abitato di Olbia. L’auspicio per il prossimo anno è dunque quello di trovare un dialogo con la Regione affinchè si tenga presente delle necessità di Olbia e dei suoi cittadini.