Consultabile l’elenco degli aggiornamenti sul sito del Comune.

Sono stati pubblicati in Gazzetta ufficiale gli elenchi dei comuni in cui è stato completato l’aggiornamento delle particelle oggetto di variazioni colturali nell’anno 2017. L’aggiornamento delle informazioni censuarie dei terreni iscritti nella banca dati catastale è stato effettuato sulla base degli elenchi forniti da Agea, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

I dati utilizzati derivano dalle dichiarazioni effettuate dagli agricoltori, nel corso dello scorso anno, ai fini dell’ottenimento dei contributi agricoli. Gli elenchi delle particelle aggiornate sono disponibili nell‘albo pretorio on line del comune di Palau, per sessanta giorni, oltre che sul sito dell’Agenzia delle entrate.