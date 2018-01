Un lotto di terreno in onore dell’ex direttore delle poste Tonino Sanna.

Il comune di Sant’Antonio di Gallura ha ricevuto in donazione un lotto di terreno dalla signora Vittoria Lucia Sanna, sorella di Tonino Sanna già direttore delle Poste e assessore. La donazione è stata effettuata dalla signora Sanna al fine di realizzare un’opera pubblica intitolata al defunto fratello. “Tonino – ha dichiarato – si sentiva a casa a Sant’Antonio, ha amato tanto il paese e i suoi cittadini.”

Per l’amore di Tonino verso Sant’Antonio, e per onorarne la sua memoria, sua sorella ha, quindi, deciso di donare il suo lotto di terreno alla comunità, chiedendo all’amministrazione comunale di realizzare una piccola opera in ricordo del fratello. Il consiglio comunale, con voti unanimi, si è espresso favorevolmente all’accettazione di questa donazione. Numerosi sono stati i ricordi di Tonino rievocati dal sindaco e dai consiglieri, segno che l’affetto di Tonino nei confronti dei santantonesi era ed è ancora ampiamente ricambiato.