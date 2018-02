Il giovane era origario di Santa Teresa.

Viveva in Toscana da sempre, ma era originario di Santa Teresa. Al punto da indicarlo orgoglioso sulla sua pagina Facebook. È morto in un incidente stradale sulla provinciale che collega Pisa con Livorno, sabato scorso. Kevin Chirra, 21 anni, viveva a Stagno, paese nella provincia pisana, e lavorava come carrozziere nell’officina del padre. Ma con il mare, pur essendo cresciuto nell’entroterra toscano, aveva mantenuto un rapporto speciale: aveva studiato al Nautico di Livorno e ogni estate trascorreva le vacanze in quella Santa Teresa da dove era partita la madre Giusy Fiori.

La scorsa notte, poco dopo le 3, all’altezza di un ponte, proprio in prossimità di Stagno, la sua auto è sbandata, finendo frontalmente contro il veicolo che procedeva in direzione opposta. La macchina con il giovane ha fatto una carambola, ha rotto il guard-rail ed è finita giù dal ponte. Insieme a lui, è morto un coetaneo, mentre altri due ragazzi sono rimasti feriti.

