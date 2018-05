Fuori Classe, Gian Paolo Montali svela i segreti della motivazione

Sabato 19 maggio il seminario con protagonista Gian Paolo Montali.

Grande appuntamento sabato 19 maggio al Jazz Hotel di Olbia con la quinta edizione dei seminari intitolati “Fuori Classe” condotti dal formatore Marcello Boccardo che hanno visto testimonial di eccezione negli scorsi anni il pubblicitario Gavino Sanna, il campionissimo di basket olbiese Gigi Datome, il trombettista Paolo Fresu e l’attuale allenatore della Nazionale azzurra di pallacanestro Meo Sacchetti (artefice principe degli storici successi della Dinamo Sassari). Il protagonista di quest’anno sarà Gian Paolo Montali, uno dei tecnici di pallavolo più vincenti di sempre, che vanta un palmares di rilievo assoluto in 25 anni di attività ai massimi livelli: 5 scudetti, 16 coppe, un mondiale, 2 titoli europei e un argento olimpico.

Il coach si è occupato di gestione delle risorse umane, cultura sportiva e leadership all’Università Bocconi, alla 24 Ore Business School e all’Università di Parma. Ha svolto anche le mansioni di dirigente alla Juventus e alla Roma e attualmente ricopre l’incarico di direttore generale del “Progetto Ryder Cup“, la più importante manifestazione golfistica del mondo, affidata all’Italia per il 2022. Gian Paolo Montali è autore di due libri sulla motivazione intitolati “Scoiattoli e tacchini” e “Il parafulmine e lo scopone scientifico“. La giornata prenderà avvio alle 9.30 con l’introduzione affidata a Boccardo e proseguirà nel pomeriggio con l’intervento di Gian Paolo Montali che tratterà i temi motivazionali e della gestione delle risorse umane per concludersi alle 17.00.

Destinatari dell’evento sono imprenditori, manager, sportivi, professionisti e chiunque sia interessato ad una crescita personale. L’evento, organizzato dalla “C&D for human resources” è a pagamento e chi si iscrive entro giovedì 10 maggio potrà farlo a 257 euro (+IVA) anzichè a 290 euro (+IVA). Le qualità umane e professionali di un leader come Gian Paolo Montali, affiancate alla rinomata esperienza nel settore di Marcello Boccardo, sono garanzia assoluta di successo di una “full immersion” da cui trarre fondamentali spunti da porre in essere nelle sfide lavorative e sportive quotidiane. Emblematica in proposito una frase di Marcello Boccardo: “Non credo nella bacchetta magica. Credo che ogni trasformazione necessiti di volontà, impegno e dedizione“. Per info e iscrizioni 0789 599235 oppure all’indirizzo email formazione@cedhr.it.

