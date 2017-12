Pubblicato il rendiconto delle spese sostenute dall’amministrazione.

Il sindaco di Tempio Andrea Biancareddu, in una nota, ha ritenuto opportuno rendere pubblico quali siano stati i costi sostenuti per lo spettacolare Natale tempiese.

Xmas Tempio, il calendario di eventi natalizi partito l’8 dicembre, si sta dimostrando indubbiamente un’ottima vetrina per la città gallurese. Una manifestazione importante che sta portando Tempio al centro della scena, attirando turisti e curiosi per la sua originalità e creatività. Un Natale da ricordare voluto dall’amministrazione comunale per offrire un’animazione natalizia alternativa, in grado di creare turismo e dare impulso al commercio.

Il contributo stanziato per gli allestimenti di Xmas Tempio 2017 copre tutti i materiali non reperiti gratuitamente. Nello specifico, sono stati erogati quindicimila euro come contributo alla parrocchia per le luminarie delle vie e piazze del centro cittadino. E’ di settemila euro, invece, la cifra messa a disposizione dell’associazione Colors per gli allestimenti di piazza San Pietro e piazza Gallura.

Per quanto riguarda gli spettacoli e l’animazione previsti, sia in città che nelle frazioni, il contributo predisposto per le varie associazioni che se ne occupano ammonta a poco meno di undicimila euro.

Anche per la comunicazione e la promozione sono state coinvolte due associazioni, Sgiubbj e Gallura da valorizzare. Alla prima, che si è occupata della grafica, delle affissioni e della promozione sui social, sono stati erogati cinquemila e cinquecento ottanta euro. Per la seconda, invece, sono stati stanziati poco più di cinquemila e ottocento euro per la produzione dei video promozionali e per la pubblicità in tv.

Tempio, quindi, spende quest’anno un totale di 44.357,02 euro per animazione, spettacoli, concerti, allestimenti natalizi e comunicazione relativa ad un evento che ha un valore nettamente superiore.

C’è da specificare, infatti, che l’ideazione, la progettazione dell’evento e la manodopera sono stati completamente gratuiti e costituiscono il valore preponderante di tutto il lavoro. Un’opera che, quindi, ha costo reale stimato in oltre cento ventimila euro, ed invece è stata realizzata all’insegna del risparmio e del riciclo