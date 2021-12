La colonnina di ricarica elettrica ad Aggius.

Sono quasi conclusi ad Aggius i lavori di installazione della prima colonnina di ricarica elettrica Enel-X, con doppia presa di ricarica, in Via Roma difronte alla caserma dei carabinieri.

I lavori, a costo zero per le casse comunali, permetteranno a chi è in possesso di veicoli elettrici di utilizzare la stazione di ricarica. Per le auto elettriche la ricarica potrà essere eseguita con app o tramite card. L’amministrazione continuerà ad avviare e realizzare una serie di interventi che vanno tutti in una direzione ben precisa: quella della sostenibilità.