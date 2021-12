La nuova stazione di Olbia.

Una stazione piena di servizi a Olbia e sopratutto l’unica infrastruttura in Sardegna moderna e tecnologica. La nuova sede ferroviaria, inaugurata questa mattina, sorprende per la linea estetica, che ricorda una nave, scelta per rappresentare meglio la vocazione marittima della città.

Sulla facciata bianca e rossa della nuova stazione compare la scritta Olbia-Terranova, restituendo alla città il suo antico nome. Attorno alla “prua” è presente anche una fontana che simula il mare. Un’edicola, un bar, situate in due camere separate, una biglietteria con sala d’attesa e un’ampia banchina. I binari sono tre, compreso quello che si collega con Golfo Aranci.

La vecchia stazione resterà in funzione e servirà solo per i passeggeri in partenza per Golfo Aranci, dove i binari saranno più green. Il passaggio a livello si chiuderà, finalmente, soltanto una volta al giorno riducendo i secolari disagi per gli automobilisti.