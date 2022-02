I nuovi lavori per il Parco Geominerario di Arzachena.

L’Agenzia regionale per il lavoro ha approvato il progetto presentato dall’ufficio Ambiente del Comune di Arzachena finanziati al progetto del Parco Geominerario.

Risorse economiche e addetti del parco sono impiegati per la pulizia e la messa in sicurezza di sentieri diretti alle spiagge e ai siti archeologici, di strade rurali e parchi per favorirne l’accessibilità e consentire una migliore promozione e conoscenza del territorio.

“Stiamo vagliando ogni opportunità possibile per dirottare su Arzachena risorse aggiuntive utili a finanziare nuovi progetti in campo ambientale. Quello presentato lo scorso gennaio ha ottenuto immediata approvazione dagli enti preposti. Consentirà interventi volti alla cura e alla valorizzazione del nostro patrimonio naturalistico e storico grazie ai fondi e al personale del Parco Geominerario – spiega Michele Occhioni, assessore all’Ambiente del Comune di Arzachena -.Abbiamo individuato le aree di intervento nel centro urbano e negli standard comunali localizzati nei borghi. Tra quelli prescelti per il progetto ci sono la zona rocciosa monumentale a Li Conchi, il sito storico della roccia del Fungo, simbolo del paese, i sentieri verso le spiagge di Mannena, Tanca Manna, Barca Bruciata, il lungomare di Cannigione e gli stand comunali vicino al mare a La Conia”.

Gli interventi prevedono attività di potatura e decespugliamento e sistemazione manuale dei sentieri, livellamento del fondo stradale, ripristino delle barriere laterale, raccolta rifiuti. “I lavori sono iniziati e hanno un’ulteriore valenza dal punto di vista della sicurezza – conclude Occhioni – contribuiscono a ridurre l’indice di pericolosità ambientale in termine di rischio incendi”.