La catena di farmacie Boots in Costa Smeralda.

Con l’apertura di due punti vendita a Porto Cervo, in piazzetta degli Archi, e ad Abbiadori, al centro commerciale Monte Moro, la catena delle farmacie inglesi Boots arriva in Sardegna. Il famoso marchio offrirà sia prodotti medicali da banco, che prodotti di bellezza, portando in Costa Smeralda alcuni noti marchi internazionali.

Ma avrà un occhio di riguardo anche per le eccellenze della cosmetica nazionale e della Sardegna, da anni laboratorio esclusivo per la ricerca di preparati naturali. L’arrivo della catena inglese, dopo l’annuncio dell’investimento da parte del gruppo alberghiero Rosewood, è una testimonianza dell’attrattiva commerciale ancora viva della Costa Smeralda.

