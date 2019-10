L’incidente capitato in una casa di Arzachena.

Un incidente domestico è avvenuto ad Arzachena, nella tarda mattinata. Un trentenne algherese, sporgendosi dal balcone per controllare l’avvenuto ritiro dei mastelli dell’immondizia, è scivolato anche a causa del pavimento viscido cadendo giù da un’altezza di tre metri.



Il giovane, che ha riportato la frattura del bacino ma non è in pericolo di vita, è stato trasportato con l’elicottero del 118 all’ospedale di Olbia. In casa erano presenti i fratelli del ragazzo che sono accorsi in suo aiuto. I carabinieri stanno effettuando gli accertamenti del caso.

(Visited 1.575 times, 1.580 visits today)