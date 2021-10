La coppa del mondo di Triathlon.

La World Triathlon Organization ha ufficializzato le date per l’edizione 2022 della della coppa del mondo di Triathlon Arzachena, la terza consecutiva ospitata nel comune della Gallura dopo l’edizione del 2020 e 2021.

Direttamente dalla città giapponese di Osaka, i campioni della disciplina torneranno a Cannigione per competere il 28 e il 29 maggio 2022 in due gare di altissimo livello alla World Triathlon Cup Arzachena . L’evento è cofinanziato e patrocinato dal Comune e sarà coordinato ancora una volta da Endu e dalla Federazione Italiana Triathlon grazie all’accordo triennale siglato per la promozione dello sport e del turismo in primavera.