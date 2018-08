L’evento ad Arzachena dal prossimo 31 agosto.

“Estate in fiore è un contenitore di attività, di impegno e testimonianze d’amore per la natura. Crediamo nell’evento perché rafforza le campagne di sensibilizzazione ambientale organizzate tutto l’anno con l’obiettivo di guidare i cittadini verso comportamenti più sostenibili e rispettosi dell’ambiente: dalle aree urbane, all’agro, alle spiagge e al mare. – racconta il delegato all’Ambiente Michele Occhioni – L’evento rappresenta quella sintesi di intenti che l’ente pubblico vuole portare avanti insieme ad aziende e singoli per rendere Arzachena un posto migliore, anche attraverso l’innalzamento delle percentuali di riciclo. Durante l’evento parleremo spesso di come ognuno di noi può dare il suo grande contributo alla corretta gestione dei rifiuti”.

Come ricorda lo slogan di Estate in fiore “Se ognuno ne curasse un angolo, Arzachena diventerebbe quel posto speciale in cui tutti vorrebbero vivere”. Dal 31 agosto al 2 settembre, accanto alle esposizioni artistiche firmate dai florovivaisti Sgaravatti Land, Prato Verde e Green Center, sono in agenda appuntamenti collaterali allestiti dall’azienda Crico Service tra cui:

Mercato in Fiore. Vendita ed esposizione di prodotti ispirati al tema dei fiori e della natura.

Mercato gastronomico. Aziende agricole da tutta la Sardegna propongono prodotti tipici selezionati. Formaggi, birra artigianale, conserve, creme e sott’olii, zafferano, sali aromatizzati alle erbe.

Stand verde Comune. Il Comune e la Ciclat/Sceas (gestore del servizio rifiuti e igiene urbana), in collaborazione con l’associazione SEA me Sardinia di Luca Bittau, ospitano nello stand attività di sensibilizzazione ambientale, incontri con esperti e la presentazione di 3 libri: “Sardegna, 20 fotografi di natura”, “Dato al mondo” ultimo successo di Lorenzo Braina e “Rose e misteri in Costa Smeralda” presentato da Giovanni Canu insieme al moderatore Bachisio Bandinu.

Concorsi. “Estate in fiore”, “Balcone fiorito” e Vetrina in fiore” sono i concorsi che tengono banco per tutta la manifestazione. Premiazione domenica 2 settembre, alle 20.

Infiorata. L’associazione Arca di Noè utilizza oltre 6 mila garofani per creare un tappeto colorato ai piedi della scalinata della chiesa di Santa Lucia.

Pic-nic. Sabato 1 settembre, alle 18, è in programma la merenda al laghetto con distribuzione di borse da pic-nic insieme a personaggi di fiabe e cartoon.

Fiori, farfalle e… Da venerdì a sabato, dalle 11 alle 13, una serie di laboratori intrattengono bambini (e adulti) con il riciclo creativo, la tintura di stoffe con colori naturali e la realizzazione di un’installazione floreale.

Gran finale domenica 2 settembre, alle 21, con il concerto del gruppo Ammerare. I 5 musicisti sardi con il leader Giuseppe Mele presentano per l’occasione il loro ultimo disco.

