Eventi da maggio ad Halloween: Arzachena presenta il programma

Il calendario degli eventi ad Arzachena da maggio a ottobre.

Presentato il calendario degli eventi del Comune di Arzachena, che fino al 31 ottobre animeranno il centro urbano e i borghi in collaborazione con associazioni culturali, sportive, agenzie di spettacoli e compagnie di artisti. “Arzachena eventi 2023” è frutto della cooperazione tra gli assessorati alla Cultura, allo Sport/Spettacolo e al Turismo, che hanno unito forze e risorse per dar vita a una programmazione unica a favore della promozione della destinazione. L’avvio lo scorso aprile con il concerto di Mr Rain, il Festival degli scacchi, il Torneo Manlio Selis, la mostra “Piacere non sono io”.

Prossimi appuntamenti nel fine settimana del 27 e 28 maggio la Passeggiata sul golfo e la Regata zonale Laser a Cannigione. Tra i momenti imperdibili del cartellone 2023 c’è la festa sul mare di Cannigione in onore di San Giovanni Battista il 23 e il 24 giugno, con la prima Notte Bianca dell’annoeil concerto di Fausto Leali.

Il 30 giugno va in scena il Festival Arzaviglia con Moby Dick, spettacolo di acrobati in costume che rievoca l’omonimo romanzo. Arzaviglia torna a Ferragosto a Cannigione con Eventi Verticali, stavolta su un palco sospeso nel vuoto. A seguire i fuochi d’artificio. Conferma il ruolo di protagonista del centro storico la scalinata di Santa Lucia con 3 serate in unplugged al belvedere. Il 22 giugno si esibisce Franca Masu, il 6 luglio Sagi Rei e il 3 agosto Antonella Ruggiero.

Musica anche nel teatro naturale al belvedere di Baja Sardinia con i Concerti al tramonto il 31 luglio e il 6 agosto. Sempre nel borgo, il 14 agosto, è confermato lo spettacolo pirotecnico. Tra le novità, il 12 e 13 luglio fa tappa in città il “Rumore BIM Festival”, evento ispirato a Raffaella Carrà che svela nuove promesse dello spettacolo. È dedicata ai giovanissimi la festa Holy color ad Abbiadori il 28 luglio. Per lo sport: la Coppa Italia Techno 293 dal 29 al 30 giugno eil Torneo Smeraldo di tennis dal 31 luglio al 13 agosto.

Tra gli appuntamenti culturali spicca la serata del 22 luglio con Paolo Crepet al nuraghe Albucciu nell’ambito della stagione teatrale estiva e la conferma di Time in Jazz per la notte di San Lorenzo il 10 agosto. Anche il Festival Internazionale Isole che Parlano torna ad Arzachena con l’anteprima alla Tomba dei Giganti di Coddhu Ecchju il 2 settembre. Spazio anche al folclore.

Eventi anche a ottobre.

A settembre, Arzachena celebra i Santi Patroni dal 15 al 17 e si anima per la rassegna dedicata all’ambiente e al decoro urbano Arzachena in Fiore dal 21 al 24 organizzata con il delegato all’Ambiente Michele Occhioni. Nel programma anche la gara di nuoto in acque libere il 30 settembre, la Swim Run il 1 ottobre, e il Rally Terra Sarda dal 6 al 8 ottobre. Il 12 ottobre ancora cultura con l’evento di chiusura della 5° Rassegna letteraria Sopra le righe e la 2° edizione del Festival organistico internazionale Lucio Tummeacciu il 14/21 e 28 ottobre. Si chiude con la Festa di Halloween – Li molti e molti.

Le dichiarazioni degli amministratori comunali.

Con l’obiettivo di divulgare le tradizioni popolari è in agenda la Notte Sarda il 1° agosto e la XIX Rassegna internazionale il 13 agosto. “I progetti culturali scelti mirano a valorizzare il patrimonio materiale e immateriale del territorio – afferma Valentina Geromino, delegata alla Cultura -. Tra le novità il campus di cinema itinerante internazionale Cinemadamare, il trekking urbano Arzachena experience e la mostra fotografica Eye – D firmata da Anna Gabriel, figlia del celebre Peter. Quest’ultima iniziativa conferma il nostro impegno nella valorizzazione del museo Civico Michele Ruzittu come luogo della cultura cittadina”.

E sul calendario unico degli eventi investe pure l’assessore al Turismo e Commercio, Claudia Giagoni: “L’impegno del Comune volge l’attenzione anche verso l’autunno per offrire prodotti turistici alternativi grazie a cui apprezzare il territorio in ogni stagione. Questo è il ruolo principale degli eventi nel nostro piano marketing”.

“Investiamo sugli eventi per offrire opportunità di intrattenimento in tutto il territorio e allietare le giornate di turisti e residenti. Allo stesso tempo, vogliamo valorizzare capacità e impegno profusi dalle tante associazioni locali che collaborano da sempre con il Comune” spiega Nicoletta Orecchioni, delegata allo Sport e Spettacolo.

