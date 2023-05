Cede la tettoia e fa un volo di 2 metri e mezzo, gravissima ad Alà dei Sardi

Brutto incidente ad Alà dei Sardi.

Una donna di 54 anni, questo pomeriggio, è rimasta vittima di un grave incidente ad Alà dei Sardi. La vittima è caduta da una tettoia posizionata a 2 metri e mezzo di altezza, riportando serie lesioni. La vittima ora è ricoverata, in gravissime condizioni, presso l’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Stando alle prime informazioni la donna era salita su una scala per recuperare delle forbici cadute sulla tettoia della sua casa nel paese, ma la struttura ha ceduto e la donna è precipitata a terra, riportando gravi ferite e un trauma cranico. Gli operatori del 118 l’hanno immediatamente soccorsa e trasportata in elicottero all’ospedale di Sassari, dove è attualmente in cura. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Ozieri.

