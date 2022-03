Dai motori al triathlon, Arzachena presenta gli eventi sportivi dell’estate

Gli eventi sportivi dell’estate ad Arzachena.

Il Comune di Arzachena presenta il calendario degli eventi sportivi 2022 che animerà centro e borghi da aprile a ottobre. Dal rally alla vela, dal volley al triathlon, dal polo al tiro dinamico, l’assessorato allo Sport, Cultura e Spettacolo coordinato da Valentina Geromino ha incluso la più ampia gamma di specialità nel programma. Lo scopo è di coinvolgere grandi società e associazioni locali nell’ottica di portare sotto i riflettori i valori dello sport e la bellezza della destinazione Arzachena in ogni appuntamento.

“Anche quest’anno si è deciso di dare continuità ai grandi eventi sportivi nazionali e internazionali che garantiscono ampia visibilità per il territorio e un forte coinvolgimento del pubblico e di atleti di diverse provenienze – spiega Geromino -. Allo stesso tempo, diamo spazio e fiducia alle associazioni sportive locali da anni impegnate nel diffondere i valori dello sport tra i nostri ragazzi con ottimi riscontri sul campo. In questo modo, il calendario sportivo 2022 è in grado di offrire una vasta scelta di manifestazioni adatte a tutte le età e a tutti i target. Lo sport è un elemento positivo di crescita e condivisione per i singoli e per la comunità e, finalmente, dopo due anni di limitazioni a causa del Covid, riprendiamo a pieno regime con un calendario che vuole promuovere ogni tipo di disciplina che metta in risalto mare, territorio e le rinnovate strutture comunali”.

Il primo appuntamento è in programma il prossimo fine settimana con il Rally storico Costa Smeralda che avrà come base logistica il borgo arzachenese di Porto Cervo. Il Comune ha concesso il patrocino e il sostegno all’ACI per l’organizzazione.

Il calendario.

Venerdì 8 e sabato 9 aprile 2022

Porto Cervo e varie sedi

Rally storico Costa Smeralda – 5° edizione

Gara valida per il Campionato Europeo FIA Rally auto storiche e per il Campionato Italiano Rally auto storiche.



Domenica 10 aprile 2022

Località Cannigione

Prova campionato zonale Optimist

Organizzato dallo YACHT CLUB CANNIGIONE

Gara valida per il campionato regionale Optimist.

Da venerdì 15 a domenica 18 aprile 2022

Cannigione, centro vacanze Isuledda

Festival degli scacchi città di Arzachena – 7° edizione

Organizzato da ARZACHESS

Il festival degli scacchi è una manifestazione a carattere internazionale ed è suddiviso in tre tornei distinti in base alla categoria dei giocatori partecipanti. Al festival partecipano numerosi atleti italiani e stranieri tra cui giovani scacchisti esordienti. Il torneo rientra nel calendario della Federazione Scacchistica Italiana e dalla FIDE, Federazione Internazionale degli Scacchi, ed è valido per la variazione dell’Elo (rating internazionale).

Da sabato 23 a lunedì 25 aprile

Centro storico Arzachena e territorio comunale

Trip and Track Sandalion evento mototuristico

Organizzato da MOTOCLUB SANDALION

Sabato 30 aprile 2022

Arzachena, centro sportivo Gallura Shooting club

Costa Smeralda Rifle Trophy

Organizzato da GALLURA SHOOTING CLUB

L’evento è di carattere internazionale, livello III, e coinvolge tiratori internazionali. La competizione di tiro dinamico sportivo con armi lunghe rigate prevede la realizzazione di minimo 12-14 stage (esercizi), dove l’atleta sarà impegnato nello sparare da fermo e in movimento assumendo diverse posizioni (in piedi-seduto-sdraiato-dietro riparo, in ginocchio) a bersagli cartacei fissi e mobili di varie misure, bersagli metallici di varie misure, tutti posizionati a varie distanze che vanno da un minimo di 20 mt sino a un massimo di 330 mt.

Domenica 1 maggio

Località Abbiadori, palestra comunale

Trofeo Città di Arzachena – 3° edizione

Campionato regionale karate Kumite e Kata Fijlkam cat. Juniores

Organizzato da TEAM KARATE ARZACHENA

Il campionato regionale è aperto agli agonisti/e di età compresa tra i 16 e 17 anni, valido per la qualificazione ai campionati italiani che si svolgeranno ad Ostia.



Dal 1 al 31 maggio 2022

Località Cannigione

Stage di nuoto e pallanuoto

Organizzato da GIOCA SPORT SARDEGNA

La manifestazione si svolge in due o più fasi settimanali ed è diretta ad atleti tesserati con società impegnate di livello regionale e nazionale affiliate alla Federazione Italiana Nuoto.

Sabato 7 e domenica 8 maggio

Località Cannigione

Prova campionato zonale classe Laser

Organizzatore YACHT CLUB CANNIGIONE

Prova del circuito regionale Laser classe 4/7 mondiale e standard. Le prove si svolgeranno nel golfo di Arzachena e parteciperanno tutti i circoli della regione Sardegna.

Domenica 8 maggio

Località Abbiadori

Costa Smeralda Trail

Organizzato dalle associazioni MONTIMULESI e SARDINIA SMERALDA TRAIL

Manifestazione che include tre gare di Trail Running, di cui una ultra trail di 45 km, un trail di 25 km, uno short trail di 8,5 km.

Sabato 28 maggio

Località Cannigione

Triathlon World Cup di Arzachena

È la terza edizione ospitata nel nostro territorio. Direttamente dalla città giapponese di Osaka, i campioni del triathlon torneranno ad Arzachena e nel borgo di Cannigione per competere nelle tre specialità di nuoto, bike e corsa.

Giugno

Partenza da piazza Risorgimento

Arzachena – Cabras 2022

Organizzato da A.S.D. SMERALDA BIKE

Pedalata per ciclisti amatoriali di qualsiasi età.

Da venerdì 3 a domenica 5 giugno 2022

Località La Conia

Kinder Cup Joy of moving – 3 tappa nazionale

Organizzato da CLUB NAUTICO ARZACHENA

La manifestazione a livello nazionale, interesserà la classe optimist con una partecipazione di 200 atleti provenienti da tutta Italia. Saranno disputate in tutto 9 gare, 3 venerdì, 3 sabato e 3 domenica per le due categorie cadetti e juniores.

Dal 19 al 25 giugno

Località Arzachena e Abbiadori

Camp Arzachena Porto Cervo – 20° edizione

Organizzato da Sigma Cagliari

Camp calcistico per bambini e ragazzi con tecnici e allenatori di serie A e B.

Dal 24 giugno al 31 luglio (5 giornate)

Località Cannigione

Sport e inclusione

Organizzato dall’associazione ARZACHENA 2015

Manifestazione dedicata allo sport come strumento per favorire lo sviluppo cognitivo, stimolando la capacità di iniziativa e di risoluzione dei problemi, aiutando i partecipanti ad acquisire un livello di autonomia personale e di competenze motorie, inoltre costituisce un supporto alla didattica, visto il coinvolgimento delle fasce in età evolutiva senza alcuna distinzione.

Italia Polo Challenge

Dal 5 al 10 luglio

Località Cannigione

Beach volley time with stars – 3° edizione

Organizzato da TIME OUT

Evento di carattere nazionale/internazionale che include un torneo, un mini camp di formazione e perfezionamento tecnico di Beach Volley con l’allenatore internazionale Marco Solustri e il campione Francesco Vanni, una tavola rotonda maestri di beach volley, un evento enogastronomico e di supporto all’evento.

Dal 21 al 24 luglio

Località Abbiadori

Italia Polo Challenge Porto Cervo – 2° edizione

Organizzato da Patricio Ragattan

Manifestazione internazionale che si sviluppa intorno all’esibizione di più tornei di Polo organizzati nelle più belle ed esclusive località Italiane.



Venerdì 29 luglio

Arzachena, località Corracilvuna

Torneo Smeraldo, trofeo d’estate – 2° edizione

Organizzato da TENNIS CLUB ARZACHENA

Manifestazione di rilevanza nazionale open con montepremi.

Dal 7 al 9 ottobre

Arzachena

Rally terra Sarda – 10° edizione

Organizzato da A.S.D. PORTO CERVO RACING TEAM

Competizione automobilistica agonistica con formula Rally su asfalto, da svolgersi nel territorio della Sardegna con Cerimonia di premiazione nel comune di Arzachena a Porto Cervo. La manifestazione con valenza internazionale è valida sia per la Coppa Italia Rally 2022 (sia auto moderne che storiche) sia per la finale di campionato Europeo TER 2022.