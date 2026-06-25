Buone notizie da Arzachena, il Comune aderisce alla rottamazione

Arzachena, il Comune aderisce alla rottamazione

Il Comune di Arzachena ha ufficialmente dato il via libera alla “Rottamazione-quinquies“, la misura decisa dal Governo. Il provvedimento permette di sanare i debiti con il fisco locale ottenendo un forte sconto sulle vecchie cartelle esattoriali. Grazie a questo intervento, votato all’unanimità in aula il 22 giugno scorso, i cittadini e le imprese del territorio che hanno pendenze con il Comune potranno regolarizzare i propri debiti senza dover pagare le sanzioni, gli interessi di mora e i costi di riscossione.

Cristina Usai: “Andiamo incontro alle esigenze di famiglie e realtà produttive”

“Con questa delibera abbiamo voluto cogliere l’opportunità offerta dal Governo per andare incontro alle esigenze di famiglie e realtà produttive di Arzachena che si trovano in una situazione di pendenza fiscale, permettendo loro di alleggerire il peso dei mancati pagamenti all’Ente – precisa Cristina Usai, consigliere regionale e delegata alle Finanze del Comune di Arzachena -. Allo stesso tempo, l’Ufficio Tributi potrà recuperare risorse sostanziose, stimate in circa 4 milioni di euro, altrimenti difficili da riscuotere, che potranno essere reinvestite in servizi utili e opere pubbliche per la comunità”.

Le verifiche condotte dal Settore Finanziario garantiscono che l’operazione è pienamente sostenibile per le casse comunali. Sebbene la lista dei crediti complessivi da riscuotere negli anni passati abbia superato i 53 milioni di euro (di cui circa 12,6 milioni non ancora riscossi), le somme effettivamente inserite nell’ultimo bilancio e interessate dal provvedimento ammontano a circa 4 milioni di euro. L’Ufficio Tributi stima, infatti, che l’adesione dei contribuenti permetterà di recuperare in tempi brevi circa il 30 percento delle somme attese sui crediti non ancora riscossi.

I contribuenti che decideranno di aderire alla misura alla rottamazione dovranno pagare soltanto l’importo originario della tassa o del tributo non versato per Imu e Tari, oltre alle spese effettive per la notifica della cartella. Può aderire anche chi ha una causa legale aperta con il Comune, a patto che rinunci formalmente al giudizio. Sono invece del tutto escluse dalla rottamazione le somme dovute a seguito di condanne della Corte dei Conti.

Il calendario e le scadenze da ricordare per i cittadini:

Entro il 15 settembre 2026 : l’Agenzia delle Entrate-Riscossione pubblicherà sul proprio sito web le istruzioni per presentare la domanda online.

: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione pubblicherà sul proprio sito web le istruzioni per presentare la domanda online. Dal 15 ottobre 2026 : i cittadini potranno accedere alla propria area riservata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate per vedere l’elenco esatto delle cartelle ammesse alla rottamazione.

: i cittadini potranno accedere alla propria area riservata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate per vedere l’elenco esatto delle cartelle ammesse alla rottamazione. Dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026 : è possibile inviare la domanda di adesione on line.

: è possibile inviare la domanda di adesione on line. Entro il 28 febbraio 2027 : l’Agenzia delle Entrate risponderà inviando il calcolo finale dell’importo da pagare, i bollettini e le scadenze.

: l’Agenzia delle Entrate risponderà inviando il calcolo finale dell’importo da pagare, i bollettini e le scadenze. Entro il 31 marzo 2027: scade il termine per pagare in un’unica soluzione o per versare la prima rata. Si può dividere l’importo fino a un massimo di 54 rate, dilazionabili in 9 anni, e con una rata minima di 100 euro e un interesse del 3 percento annuo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui