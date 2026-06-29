Badesi festeggia la Bandiera blu per il decimo anno

Cerimonia a Badesi per la Bandiera blu

Badesi conferma la Bandiera Blu FEE per il decimo anno consecutivo: il 1° luglio la cerimonia a Li Junchi. “Il Comune di Badesi celebra anche per il 2026 la conferma della Bandiera Blu, il prestigioso riconoscimento internazionale assegnato dalla Foundation for Environmental Education alle località costiere che si distinguono per qualità ambientale, gestione sostenibile del territorio, efficienza dei servizi e sicurezza.

Un risultato che, per Badesi, assume un valore particolare: si tratta infatti del decimo anno consecutivo di assegnazione, a testimonianza di un impegno costante e condiviso nella tutela del patrimonio naturale e nella valorizzazione del litorale che si affaccia sul Golfo dell’Asinara”.

La cerimonia a Li Junchi

“Per celebrare questo importante traguardo, mercoledì 1 luglio 2026 alle ore 10:00, la spiaggia di Li Junchi ospiterà la cerimonia ufficiale di innalzamento della Bandiera Blu 2026. L’Amministrazione comunale invita associazioni, enti istituzionali, operatori del territorio e tutta la cittadinanza a partecipare a un momento simbolico che rappresenta non solo una premiazione, ma la conferma di un percorso collettivo.

La Bandiera Blu non è infatti soltanto un riconoscimento alla bellezza del territorio, ma il risultato concreto di un lavoro quotidiano fatto di monitoraggi, interventi infrastrutturali, cura degli spazi pubblici e collaborazione tra istituzioni, operatori e comunità locale. Un modello di gestione che ha permesso a Badesi di consolidarsi negli anni come destinazione di riferimento per un turismo sostenibile e di qualità”.

“Le spiagge che, anche per il 2026, contribuiscono al conferimento del riconoscimento sono Li Junchi, Li Mindi, Lu Poltu Biancu e la spiaggia di Baia delle Mimose – Pirottu Li Frati, autentici punti di forza del patrimonio costiero comunale.

Il Comune di Badesi rinnova così il proprio impegno nella tutela dell’ambiente marino e nella valorizzazione del territorio, condividendo con la cittadinanza un risultato che appartiene all’intera comunità”.

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