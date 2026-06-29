Meteo Olbia 30 giugno, il caldo si attenua ma resta il sole

Le previsioni meteo per il 30 giugno a Olbia e Gallura

Secondo le previsioni meteo per il 30 giugno a Olbia e in Gallura è attesa una giornata nel complesso stabile, con sole prevalente e temperature in lieve diminuzione dopo la lunga fase di caldo intenso. Il meteo a Olbia sarà caratterizzato da cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata, con qualche addensamento nelle zone interne ma senza particolari criticità previste. La Gallura, infatti, non rientra tra le aree interessate dall’allerta gialla della Protezione civile regionale, che riguarda altre zone della Sardegna.

Le temperature resteranno pienamente estive ma più contenute rispetto ai giorni scorsi, con minime comprese tra 21 e 23 gradi e massime tra 30 e 32 gradi. La brezza marina contribuirà a rendere il clima più gradevole lungo la costa, mentre nelle aree interne il caldo si farà ancora sentire soprattutto nelle ore centrali della giornata. Il meteo a Olbia conferma quindi una fase favorevole per chi ha scelto la Gallura come meta delle vacanze, senza gli eccessi registrati durante l’ultima ondata di calore.

L’ultimo giorno di giugno sarà accompagnato da condizioni ideali per le attività all’aperto e per una giornata al mare. Le spiagge della Costa Smeralda, di Pittulongu, Porto Istana, Bados e San Teodoro continueranno a richiamare numerosi turisti, complice un mare generalmente calmo e una temperatura dell’acqua intorno ai 24 gradi. Anche il traffico verso le località balneari potrebbe aumentare nelle ore del mattino, mentre la serata offrirà un clima piacevole per passeggiate sul lungomare, cene all’aperto e iniziative nei principali centri turistici della Gallura.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui