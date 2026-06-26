Berchidda, lutto per Franchino Asara, l’imprenditore se ne va a 65 anni

Addio a Franchino Asara.

La comunità di Berchidda piange la dolorosa scomparsa di Franchino Asara, stimato esponente del tessuto sociale e imprenditoriale locale, venuto a mancare all’età di 65 anni. Noto per il suo storico legame con il settore del trasporto passeggeri e delle autolinee radicate nel territorio, la sua perdita ha colpito nel profondo la popolazione.

Stop ai festeggiamenti.

Di conseguenza, le istituzioni comunali hanno ritenuto doveroso modificare il programma civile per i festeggiamenti previsti per l’insediamento del Consiglio comunale, in segno di profondo rispetto e partecipazione al dolore dei familiari.

Attraverso una nota ufficiale, l’amministrazione comunale ha espresso il proprio cordoglio e la più sentita vicinanza alla famiglia Asara, colpita da questo grave lutto. Considerato il momento di forte commozione che tocca l’intera collettività per la perdita del noto concittadino, è stata disposta la sospensione di tutti i festeggiamenti e delle manifestazioni pubbliche che avrebbero dovuto accompagnare la cerimonia di insediamento del nuovo Consiglio comunale.

Sì al Consiglio comunale.

Resta invece confermata la convocazione formale della seduta del Consiglio comunale per l’espletamento degli adempimenti strettamente legati agli obblighi di legge. L’atto istituzionale risulta indispensabile per garantire la continuità amministrativa del paese, dal momento che il termine ultimo per la prima riunione è fissato tassativamente entro il 28 giugno 2026, a seguito della proclamazione ufficiale degli eletti avvenuta lo scorso 8 giugno 2026.

I lavori istituzionali si svolgeranno come da programma all’interno dell’aula consiliare, ma la seduta sarà condotta in forma sobria. Ogni fase dell’incontro sarà improntata al massimo decoro, escludendo qualsiasi solennità o momento festoso, per mantenere un profilo consono al clima di lutto e al sentimento di vicinanza che unisce in queste ore tutti i cittadini di Berchidda.

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