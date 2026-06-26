Movida a Palau, cambia l’orario: ecco cosa c’è da sapere

L’orario in cui è consentita la movida a Palau.

Il Comune di Palau introduce importanti novità per la movida e l’intrattenimento notturno in vista della stagione turistica. Con l’ordinanza sindacale numero 7, l’amministrazione comunale ha infatti disposto una deroga ufficiale agli orari per la diffusione musicale all’aperto stabiliti dal Nuovo Regolamento di Polizia Urbana. Il provvedimento estende la possibilità di trasmettere musica fino alle ore 02:00, andando incontro alle esigenze del tessuto economico locale e dei numerosi visitatori che popolano la località costiera durante i mesi più caldi.

La nuova disciplina temporale si rivolge a un’ampia platea di attività commerciali e ricettive. Tra i beneficiari del provvedimento rientrano i bar, i ristoranti, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché le strutture alberghiere ed extra-alberghiere del territorio. Per quanto riguarda l’applicazione temporale, il calendario prevede una validità strutturata su base annua, compresa precisamente tra il 1° aprile e il 31 ottobre di ciascun anno.

Per l’annualità corrente la misura è entrata ufficialmente in vigore, sancendo l’inizio della tolleranza oraria prolungata per i mesi centrali dell’estate. A partire dal prossimo anno la deroga si attiverà in modo del tutto automatico all’inizio di aprile, salvo eventuali revoche, modifiche o diverse disposizioni future da parte della stessa amministrazione comunale.

Il prolungamento dell’orario non si traduce tuttavia in una totale liberalizzazione. I gestori dei locali sono tenuti al rigoroso rispetto delle soglie stabilite dalla normativa sull’inquinamento acustico e di tutte le prescrizioni inserite nelle relazioni di impatto acustico o nei singoli titoli autorizzativi. L’ordinanza non cancella i permessi standard: le attività dovranno comunque essere in possesso di tutte le licenze, i nulla osta e le concessioni necessarie per il pubblico spettacolo o per l’occupazione del suolo pubblico.

Il testo introduce anche regole precise per la gestione del flusso dei clienti e per la tutela del decoro. Chi consuma all’interno o all’esterno dei locali ha la possibilità di trattenersi per la consumazione fino a trenta minuti dopo l’orario di chiusura, a patto che sia in possesso del relativo documento fiscale emesso entro i tempi limite. Spetta poi ai titolari vigilare sul comportamento degli avventori affinché non venga disturbata la quiete pubblica. I gestori hanno inoltre il preciso dovere di provvedere alla pulizia delle aree adiacenti ai locali, garantendo la rimozione tempestiva di bottiglie, bicchieri, mozziconi e rifiuti legati all’attività.

Il mancato rispetto dei patti comporta conseguenze severe. Le Forze dell’Ordine e gli organi di vigilanza hanno il potere di ordinare l’immediata interruzione della musica in caso di accertata violazione. Oltre alle sanzioni pecuniarie previste dal Regolamento di Polizia Urbana, i trasgressori rischiano la sospensione individuale della deroga oraria, che continuerà a rimanere valida per gli operatori virtuosi. In presenza di violazioni reiterate da parte di più strutture, l’ente comunale si riserva infine la facoltà di accorciare gli orari o di revocare del tutto il provvedimento per l’intero territorio. Il documento completo e integrale è consultabile da cittadini e operatori sull’Albo Pretorio informatico e sul portale web istituzionale del Comune di Palau.

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