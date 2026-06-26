Scontro in centro a Santa Teresa Gallura, cosa è successo

L’incidente a Santa Teresa Gallura.

Un brutto spavento nel pieno centro di Santa Teresa Gallura, dove all’incrocio tra via Nazionale e via Calabria si è verificato un incidente stradale.

Stando alle prime informazioni, un’automobilista non ha rispettato il segnale di stop, travolgendo in pieno un’altra macchina che stava procedendo in direzione della chiesa.

Nonostante il forte impatto e la grande paura tra i presenti e le persone coinvolte, per fortuna nessuno ha riportato ferite gravi. L’incidente ha causato qualche problematica alla circolazione cittadina, rallentando il traffico.

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