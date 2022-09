Addio ad Andrea Zoroddu.

Buddusò in lutto per la scomparsa per un malore improvviso di Andrea Zoroddu, che lascia una moglie due bambini di soli 6 e 8 anni. Una notizia che piomba come un fulmine a ciel sereno nella piccola cittadina. Aveva solo 40 anni e una vita piena di affetti e amicizie.

Andrea lavorava a Sassari all’ospedale per un azienda privata come addetto alla antincendio, voluto tanto bene sia al lavoro che nel suo paese natale, dove ricordato come una persona molto solare. “Era sempre pronto ad aiutare il prossimo, non gli mancava mai la compagnia“, racconta un’amica.