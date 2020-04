L’acqua gialla dal rubinetto a Budoni.

In questo momento delicato a causa del coronavirus, che obbliga tutti alla quarantena forzata, non poter fare una doccia con l’acqua pulita o utilizzarla per uso domestico aumenta la tensione. L’ultima segnalazione dell’acqua marroncina come le pozzanghere d’autunno arriva da Budoni. Per carità, l’acqua torbida che esce dai rubinetti delle case non è esattamente una novità dell’ultima ora.

Anzi, molti residenti denunciano il fatto di non avere quasi mai l’acqua limpida in casa e che ciò non dipenda né da lavori in esecuzione, né da tubature vecchie. Certo, che in questo periodo difficile non poter fare nemmeno una doccia con l’acqua non è bello.

Sia in pieno centro che nelle frazioni sono numerosi a segnalare che l’acqua corrente che scende dai rubinetti è sporca, di color marroncino chiaro. Molti hanno cercato di risolvere la situazione comprando di tasca propria filtri per ripulire l’acqua dalla terra aspettando di avere risposte concrete da Abbanoa e minacciando di non pagare per il servizio.

(Visited 173 times, 176 visits today)