Addio a Giulio Firinaiu.

Un grave lutto ha colpito Budoni. Aveva solo 52 anni, Giulio Firinaiu, l’uomo scomparso improvvisamente lasciando un grande vuoto nel piccolo paese della Gallura. L’uomo era conosciuto e voluto bene dagli abitanti della cittadina, che sono increduli alla notizia della sua scomparsa.

Il dolore sui social.

La notizia della scomparsa di Giulio Firinaiu è stata appresa poche ore fa, con tanta tristezza. Sono tanti i messaggi di amici e conoscenti lasciati sui social. Manifestazioni di incredulità, poiché l’uomo è scomparso prematuramente. Amici e parenti gli hanno dato l’ultimo saluto con pensieri rivolti alla sua famiglia, che si è chiusa in un forte dolore. Giulio lascia infatti una moglie e due figli.

“Ciao Giù ,ho provato a cercarti anche oggi ma non mi hai risposto, avrei voluto dirti tante cose per come stavo preparando il nostro ferragosto con i nostri amici di sempre ma in cambio ho ricevuto questa triste notizia ,sarà dura non poterci incontrare”, scrive uno dei tanti amici di Giulio.

