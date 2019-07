Erogazione sospesa in alcune frazioni di Budoni.

Questo pomeriggio il Consorzio di Bonifica della Sardegna centrale ha interrotto la fornitura di acqua grezza al potabilizzatore di Ottiolu che alimenta alcune frazioni di Budoni. I tecnici di Abbanoa si sono immediatamente attivati per far fronte all’emergenza con manovre in rete e garantire l’erogazione con le scorte dei serbatoi fino al loro esaurimento.

Qualsiasi anomalia può essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

