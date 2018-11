Chiuso un tratto dell’Orientale Sarda.

È arrivato il maltempo in Gallura e sono iniziati i primi problemi. Sulla strada statale 125 Orientale Sarda, per allagamento, è provvisoriamente chiuso il tratto in località Budoni, in provincia di Sassari, in entrambe le direzioni. Le deviazioni vengono segnalate in loco.

Sul posto sono presenti il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

