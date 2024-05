Il degrado nel quartiere di Sa Minda Noa a Olbia.

I residenti di via Madrid e della zona di Sa Minda Noa, a Olbia, protestano riguardo al crescente degrado nelle loro strade. Nonostante le segnalazioni ripetute negli anni, le richieste di intervento sembrano essere rimaste senza risposta e il problema del mancato intervento per la manutenzione e la pulizia persiste.

I cittadini lamentano una situazione di abbandono, dove le strade appaiono trascurate e spesso non vengono svolte operazioni di pulizia. Questo stato di degrado non solo rende meno gradevole l’ambiente in cui vivono, ma solleva anche preoccupazioni per la salute pubblica, in quanto la mancanza di pulizia favorisce la proliferazione di insetti e altre forme di contaminazione ambientale.

Ciò che desta ancora più perplessità è il fatto che altre zone della città di Olbia godono di una pulizia regolare e addirittura di interventi di disinfestazione per contrastare la presenza di insetti come zanzare e zecche. Questo accentua il senso di ingiustizia per i residenti delle aree trascurate, che si sentono abbandonati dalle istituzioni locali.

“Nel nostro quartiere abbiamo il marciapiede rotto e pericoloso, con rischio cadute e d’estate queste erbacce si riempiono di zecche – afferma un residente -. Diventa impossibile e pericoloso camminare sui marciapiedi. L’unica pulizia che viene fatta avviene con il mezzo pulisci strada che passa in mezzo alla strada, quindi marciapiedi e bordo strada rimangono pieni di spazzatura. Siamo cittadini che pagano regolarmente le tasse e ci sentiamo discriminati e abbandonati, vivendo nel degrado”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui