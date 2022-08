La moglie ha chiesto aiuto e i vigili del fuoco hanno salvato un velista lombardo a Porto Ottiolu

Un velista lombardo di 57 anni si è trovato in difficoltà nel mare di Porto Ottiolu, a Budoni. È stata la moglie a chiedere aiuto e far scattare l’intervento dei vigili del fuoco impegnati nell’operazione ‘Spiagge sicure’. L’uomo era in difficoltà con la sua piccola imbarcazione a vela e, dopo la segnalazione della moglie, i soccorritori lo hanno raggiunto con un gommone e una moto d’acqua. Trainando la sua imbarcazione l’uomo è stato riaccompagnato in porto, dove sono state accertate le sue buone condizioni di salute. Solo un po’ di spavento per lui e per la moglie.