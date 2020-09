La scuola partirà il 5 ottobre.

A Calangianus sono tre i nuovi casi di coronavirus fanno salire il totale dei positivi a 8. Lo ha comunicato il sindaco Fabio Albieri che ha deciso anche di rinviare l’inizio della scuola al 5 ottobre.

“Vista la situazione, mio malgrado, ho deciso di posticipare l’apertura delle scuole lunedì 5 ottobre, sto predisponendo l’ordinanza e la firmerò in serata. Nel frattempo concluderemo i test agli alunni, personale docente e non docente, e saremmo in grado di aprire in totale sicurezza.Prima viene la salute, poi tutto il resto..Confido nella collaborazione di tutti”, ha dichiarato il sindaco.

(Visited 401 times, 433 visits today)