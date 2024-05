Festa al parco Sa Coiluna di Alà dei Sardi

di Luisella Scanu

Ad Alà dei Sardi, nel Parco di Sa Coiluna, lo scorso 5 maggio si è tenuto un evento che ha suscitato grande interesse e partecipazione da parte della comunità locale e non solo. Organizzato dall’associazione locale Crazy Event Alà, l’evento “1 maggio a Sa Coiluna“, inizialmente programmato per la festività dei lavoratori ma posticipato al 5 maggio a causa di previsioni meteo avverse, ha posto l’accento non solo sulla valorizzazione del patrimonio naturale e paesaggistico del territorio, ma anche sull’importanza di rendere le giornate organizzate nella natura accessibili a tutti. Durante la giornata, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di esplorare le bellezze naturali di Sa Coiluna attraverso una serie di attività avventurose e coinvolgenti. L’escursione, organizzata da Andamentas – Alà escursioni, ha consentito ai visitatori di immergersi nella natura incontaminata, scoprendo la suggestiva cascata di S’Abba ‘e S’Alinu e la ricchezza della flora e della fauna locali.

Sul lago con i kayak

Un momento particolarmente emozionante è stato l’avventura in kayak sullo splendido lago di Sa Coiluna. Attraversare le calme acque del lago circondati dalla vegetazione ha regalato ai partecipanti un senso di pace e serenità unico. Ma l’evento non si è limitato alle attività di escursionismo e kayak. Gli organizzatori hanno anche offerto l’opportunità di provare l’emozionante esperienza della zipline, grazie alla bravura del gruppo CANYON-IN-GALLURA asd. Ma non sono stati solo gli adulti a vivere emozioni indimenticabili. I più piccoli, tra laboratori creativi, giochi come il tiro alla fune e una divertente caccia al tesoro organizzati da MagicParty animazione di Olbia, hanno potuto scoprire il piacere del gioco all’aria aperta, immersi nella bellezza della natura. E ancora, un aspetto fondamentale dell’evento è stato l’impegno verso l’inclusività.

Ogni attività è stata pensata e organizzata per essere accessibile a tutti, dimostrando che nella natura non ci sono barriere, solo possibilità di condivisione e divertimento per tutti. Francesca, Anna e la piccola Lucia hanno vissuto un momento davvero speciale attraverso un’esperienza che ha trasceso le differenze e ha celebrato l’unità nella diversità. Volando con le ali dell’inclusione, hanno toccato il cielo con un dito, realizzando che quando si superano le barriere, si aprono le porte alla gioia e alla condivisione.

Questo impegno verso l’inclusività ha contribuito a rendere l’evento “1 maggio a Sa Coiluna” un’esperienza davvero inclusiva e accogliente per tutti i partecipanti. L’evento è stato un successo su tutti i fronti, dimostrando il potenziale del patrimonio naturale della zona come risorsa per attività ricreative e turistiche sostenibili

