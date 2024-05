Abbandonano un cucciolo in una scatola sigillata, salvato a Olbia

Il cucciolo è stato accolto dai volontari della Lida a Olbia.

Chiuso in una scatola sigillata con lo scotch per ucciderlo. È l’ennesima crudeltà contro gli animali a Olbia, che si consuma contro un cucciolo indifeso. Il ritrovamento è avvenuto in via Vittorio Veneto, appena in tempo per salvargli la vita.

Il cucciolo è stato accolto nel canile dai volontari della Lida che hanno commentato il gesto, profondamente indignati per quanto accaduto. Perché già l’abbandono è inciviltà, ma sigillare la scatola con lo scotch proprio con l’intenzione di farlo morire è disumano.

“Chi compie certi gesti ha gravi problemi di civile convivenza e totale mancanza di rispetto nei confronti della vita – hanno detto i volontari tramite la loro pagina -. Ci vuole veramente coraggio. Scatolino ha circa 5/6 mesi, ma forse avremmo dovuto chiamarlo Natalino. Follia pura”.

