La ricorrenza della Costa Smeralda.

Sessanta anni fa il principe Karim Aga Khan, il fondatore del Consorzio Costa Smeralda, arrivò per la prima volta in Gallura. In quel grigio 29 dicembre del 1960 vennero venduti i primi terreni di Romazzino e Capriccioli.

Allora il principe Karim Aga Khan era uno dei tanti soci, quasi una trentina, della prima società, ovvero l’etablissement Romazzino. Si ripercorre, così a ritroso, la storia di un investimento su una zona che diventò negli anni il fiore dell’occhiello del turismo di lusso in Sardegna.

E’ la storia di un uomo che, quando mise piede in Gallura, rimase in un primo momento pessimista nell’intraprendere un investimento dove non c’era nulla, “né elettricità, né industrie di alcun tipo”, come si legge nelle sue memorie. Tornò là l’anno dopo, nell’aprile del 1961 e poi nel luglio del 1961 quando capì che non era stato ingannato. Si innamorò della Gallura e creò il Consorzio Costa Smeralda, nel 1962. La storia della società è una delle più lunghe e affascinanti della Sardegna, come i suoi luoghi: valorizzati e più visitati del mondo.

(Visited 245 times, 267 visits today)