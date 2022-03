Il Costa Smeralda Trail si svolgerà il prossimo 8 maggio.

Si respira un grande fermento nel mondo sportivo in attesa del Costa Smeralda Trail, evento che si svolgerà il prossimo 8 maggio. il progetto della manifestazione sportiva è stata fortemente apprezzata dalle amministrazioni locali e dal Consorzio Costa Smeralda.

Saranno 3 le competizioni che si svolgeranno nell’intera area di Monti di Mola e sui due versanti di monte Moro, una Ultra Trail di circa 45 chilometri, un Trail da 25 e una Climber Run di 8,5 chilometri, ad esse si accompagnerà un circuito non competitivo aperto a tutti da percorrere a passo libero Monte Moro Adventure.

Nelle gare si sfideranno atleti di tutta la Sardegna e non solo, tra essi si annoverano nomi di grande spicco, attratti dall’originalità della manifestazione e dalla location di notorietà mondiale per le sue meravigliose acque cristalline ma altrettanto caratterizzata da percorsi spettacolari dal punto di vista naturalistico e paesaggistico.

I presidenti delle 2 associazioni organizzatrici, Tino Azara per l’associazione culturale Li Montimulesi e Paolo Costi per quella sportiva Sardinia Smeralda Trail, tengono a sottolineare che la manifestazione ha come obiettivo “non solo la valorizzazione e promozione dello sport ma anche del nostro territorio: questi eventi così partecipati, si prevedono più di trecento gli iscritti alle diverse specialità, contribuiscono alla destagionalizzazione del turismo e fanno conoscere un entroterra sorprendente non sempre sufficientemente valorizzato“.

Dopo le gare e le camminate, in attesa delle premiazioni, tutti gli iscritti potranno approfittare dell’ampissimo spazio all’aperto offerto a Porto Cervo, per un momento conviviale organizzato in

occasione del pasta party. Come per tutte le iniziative svolte ad oggi dal sodalizio delle associazioni organizzatrici, nel miglior spirito sportivo e di solidarietà, accanto alle competizioni hanno sempre dedicato uno spazio ad iniziative benefiche e sociali, questa volta parte del ricavato delle iscrizioni andrà all’associazione anti bullismo “Mabasta” impegnata a contrastare un fenomeno purtroppo sempre più diffuso tra le nuove generazioni.