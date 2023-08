Presentata a Cala di Volpe l’incredibile Huracán Sterrato.

L’Hotel Cala di Volpe, A Luxury Collection Hotel, albergo simbolo della Costa Smeralda, di proprietà di Smeralda Holding, ha accolto Lamborghini per una occasione unica ed esclusiva durante l’anno del 60esimo anniversario del marchio. Lamborghini ha svelato la “Huracán Sterrato Opera Unica” scegliendo lo straordinario palcoscenico dell’Hotel Cala di Volpe per presentare la vettura unica nel suo genere – realizzata con un esclusivo processo di verniciatura a effetto cristallo.

L’esterno della vettura è stato realizzato con un sofisticato processo di pittura a mano a tre colori. La vernice solida “Blu Amnis” è seguita da due lavorazioni artigianali: il “Blu Grifo” e il “Blu Fedra”. Questo crea un effetto cristallino che richiama i magnifici mari della Sardegna, generando un’esperienza visiva unica ed emozionante.

La super sportiva, un esemplare ad oggi unico ispirato ai colori del mare della Sardegna, è stata presentata durante un evento esclusivo dedicato ad alcuni clienti dei gioielli della Casa di Sant’Agata Bolognese.

La nuova Huracán Sterrato “Opera Unica”, presentata durante l’anno delle celebrazioni per i 60 anni del marchio, realizzata con le colorazioni iconiche e brillanti, mostra l’infinito livello di personalizzazione. In questo caso il processo di lavorazione ha permesso di creare una tonalità decisamente unica.

I 120 ospiti sono stati sorpresi e ammaliati dalla presentazione della vettura, disposta su una piattaforma galleggiante fronte mare, perfettamente in linea con il tema della serata, presentata da Stephan Winkelmann, Chairman e Ceo di Automobili Lamborghini. Un gruppo di artisti e ballerini ha preceduto il momento in cui “Opera Unica” è stata svelata ai presenti, introdotta da uno speciale video con cui è stato descritto il processo di creazione della vettura, durato più di 300 ore.

“Huracán Sterrato nasce dalla volontà di sfidare ciò che ci si aspetta e si dà per scontato: è una supersportiva che va oltre le convenzioni. La one-off Huracán Sterrato “Opera Unica” compie un ulteriore passo in avanti e, in perfetto stile Lamborghini, attira su di sé ogni sguardo risaltando la forma d’arte – ha commentato Stephan Winkelmann, Chairman e Chief Executive Officer di Automobili Lamborghini -. La bellezza e i colori della Sardegna sono da sempre fonte di incredibili emozioni per noi di Lamborghini. Questa è l’occasione perfetta per sperimentare un nuovo processo di verniciatura, esplorare a pieno le possibilità delle personalizzazioni e presentare poi questa speciale ‘Sterrato‘ a clienti e ospiti in quello stesso contesto che è stato fonte di ispirazione per questo effetto cristallo blu“.

Dopo il suo debutto, la “Huracán Sterrato Opera Unica” viene esposta al Lamborghini Lounge di Porto Cervo fino al 10 settembre, simbolo perfetto della passione e dell’arte automobilistica di Lamborghini. Un connubio di prestigio e maestria tecnica, che rappresenta la dedizione dell’azienda nel creare opere d’arte e ingegneria all’avanguardia uniche nel loro genere.

