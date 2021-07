Vacanze vip a Porto Cervo.

Vacanze da sogno in Costa Smeralda per l’ex campione del basket Magic Johnson e l’attore Samuel Jackson. Dopo aver visitato l’isola di Capri sono arrivati anche in Gallura per trascorrere la loro estate.

I due si trovano a Porto Cervo su uno yacht, a bordo del quale stanno facendo una crociera sul Mediterraneo, come fanno di consueto ogni estate in questo periodo.

Sono tante le foto scattate e i video postati dalla stella del cinema Jackson, che ritraggono le due star assieme e sorridenti cavalcando le onde del mare azzurro della Costa Smeralda.



